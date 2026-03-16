〈雪上に広がる真っ赤な血…「止め刺し」まで行うハンターに同行し目撃した直木賞作家が語る「狩猟のリアル」〉から続く新作『夜明けのハントレス』（文藝春秋）の執筆にあたり、直木賞作家・河粼秋子氏は現代のハンターへの取材だけでなく、明治・大正・昭和のハンターたちが残した記録にも目を通した。そこには、現代では想像もつかないような過酷な猟の記録が残されていた。クマの恐るべき生命力、そして猟師たちの執念