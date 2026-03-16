「第98回アカデミー賞」授賞式が3月15日（日本時間16日）、米ロサンゼルスのドルビー・シアターで開催された。 【写真】オスカー像のトロフィーを手に喜ぶマイケル・B・ジョーダン NHK BSでは授賞式を生中継。スタジオゲストとして出演していたタレントのパックンことパトリック・ハーランがデーブ・スペクターに“感謝”する一幕があった。 「罪人たち」で主演男