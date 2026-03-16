焼肉のあとはカラオケにやって来た一行。【つづきを読む】彼氏の誕生日旅行。ホテルでの夜、思い切って彼女が伝えたのは−−？しんみりとした気分を切り替えて楽しむ穂乃香ですが……？＜第52話その（3）です。その（4）はこちら＞関西の大学生・穂乃香の、不器用な恋と成長の物語。毎月第1、第3月曜日更新です。＜第52話その（3）です。その（4）はこちら＞〈彼氏の誕生日旅行。ホテルでの夜、思い切って彼女が伝えた