宮崎が大分に1-0で勝利し、60クラブ唯一の全勝で勝ち点18となった明治安田J2・J3百年構想リーグの第6節が行われた。3月15日時点の各グループの順位表が発表され、上位チームや下位チームの現在の勝ち点と順位の並びが明らかになっている。WEST-Bの1位から3位については、テゲバジャーロ宮崎が大分トリニータに1-0で勝利し、60クラブ唯一の全勝で勝ち点18。鹿児島ユナイテッドFCはレイラック滋賀FCに1-0で勝利し、勝ち点13で2位