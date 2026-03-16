〈「今日のところはお開きに」彼女の友達も交えてのカラオケで、彼氏が早めの解散を提案したワケは――？〉から続く カラオケで穂乃香が歌いだしたのはバースデーソング！【あわせて読む】「今日のところはお開きに」彼女の友達も交えてのカラオケで、彼氏が早めの解散を提案したワケは――？それに気づいた友人は……？＜第52話その（4）です。その（3）はこちら＞関西の大学生・穂乃香の、不器用な恋と成長の物語。