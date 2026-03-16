現代自動車が米国で発生した死亡事故を受け2026年型「オールニュー・パリセード」の販売中断と自発的リコールに出た中、リコール費用だけで最大1000億ウォン（約106億円）に達するとの見通しが出てきた。メリッツ証券のキム・ジュンソン研究員は「パリセードのリコール費用は1000億ウォンに達すると予想する。現在現代自動車の2026年年間営業利益見通し平均が12兆9000億ウォンに達するため、約1000億ウォンのリコール費用は0．8％