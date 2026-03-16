〈「痛い、痛い」闇夜に響く母親の叫び、「ガリ、ガリ」と肉を食う音…胃の中から“大量の人骨”が出てきた“人食いヒグマの惨劇”とは〉から続く現在、約200万人が暮らす北海道の中心都市・札幌市。花見の名所として知られる円山公園付近も、開拓時代には原生林が広がり、そこには恐ろしい“人喰いグマ”が生息していた。【写真】この記事の写真を見る（2枚）1878年（明治11年）1月、猟師がヒグマの冬眠を妨げたことから悲劇