タカラトミーアーツは、きょう16日からガチャ商品『ピクサーキャラクター ファッションリング ロイヤルクリア』（税込300円）を全国のカプセル自販機にて順次発売する。【写真】かわいすぎ！キティのいろいろな表情を見られるリングも今週から同商品は、ピクサーキャラクターたちのクリアカラーのファッションリング。ボリュームたっぷりのサイズで、その日の気分でつけかえや、気になるキャラを複数個つけることも可能。本体