モデルの西山茉希（40）が16日、自身のインスタグラムを更新。2人の娘との3ショットを公開した。12歳長女、9歳次女と2人の娘をシングルマザーとして育てている西山。「我が家事ですが。登校日数1週間を切りました。ココからはきっと、もう当日が隣くらいの速さだと思います」と長女の小学校卒業まで1週間を切ったことを報告。「新しい制服も、新しい体操服も、新しい上履きも、卒業式の服も揃いました」と続け、「切ることを嫌