〈大谷翔平＆鈴木誠也と上位打線を組むのは“12打数0安打”近藤健介か、“好調”佐藤輝明か…井端監督に迫られる決断〉から続く連覇の夢はならず――。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝は3月15日（現地時間14日）に米・マイアミのローンデポ・パークで行われ、連覇を目指した日本代表はベネズエラに5対8の逆転敗けして敗退が決まった。序盤は大谷翔平選手（ロサンゼルス・ドジャース）、森下翔太外野手（阪