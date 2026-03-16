EXILEで俳優の松本利夫（50）が、MAKIDAI（50）、USA（49）とともに16日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）に出演。大ヒット曲「Choo Choo TRAIN」のダンスの衝撃の事実を語った。EXILEは2003年、ZOOが1991年にリリースした「Choo Choo TRAIN」をカバー。イントロのメンバーが縦1列に並んで腕をくるくるとまわす振り付けは大流行した。しかし、EXILEのダンスとオリジナルのダンスには違いがあったとい