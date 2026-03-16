「Netflix（ネットフリックス）2026ワールドベースボールクラシックアンバサダー」を務める俳優の渡辺謙（66）の振るまいがネットで話題となっている。渡辺は14日（日本時間15日）の日本−ベネズエラの準々決勝では始球式を行った。その後、ネットフリックスの試合中継に出演した渡辺は「（マイアミに）着いたばっかなので。時差ぼけなので、倒れないようにします」などと控えめにコメントした。番組内では前回大会、日本代表「侍