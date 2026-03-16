愛犬のウンチ回数がいつもより多いときに考えられる理由 1.食事の内容が変化したこと 食事の内容が変化したときやごはんやおやつなど、食べる量が増えたとき、ウンチ回数がいつもより多くなることがあります。また、不溶性食物繊維を多く含むものを食べたとき、ウンチ回数がいつもより多くなることがあります。 ドッグフードを切り替えたときにもウンチ回数がいつもより多くなることがありますが、1日に食べる量が増え