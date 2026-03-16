なぜ耳洗浄液が必要なの？犬の耳の構造とトラブルの原因 犬の耳は、私たちの耳とは構造が大きく異なります。犬の耳道は「L字型」に曲がっており、垂直耳道と水平耳道という二つの部分から成り立っています。この複雑な構造は、汚れや湿気がたまりやすく、細菌や真菌が繁殖しやすい環境を作り出してしまいます。特に垂れ耳の犬種は、通気性が悪いため、さらに耳のトラブルが起こりやすくなります。 耳のトラブルで最も多いのが