スターフライヤーは3月16日、就航20周年を迎えた。北九州空港の搭乗口では、東京/羽田行きSFJ82便の出発に合わせて記念セレモニーを開いた。挨拶した町田修代表取締役社長は、「20年はあっという間で一つの通過点に過ぎない。次の20年も新しい挑戦を続けていきたい」と抱負を述べ、乗客に謝意を伝えた。また、国際線の運航再開日を9月2日に決定し、北九州〜台北/桃園線を深夜早朝便として週3往復を運航することや、新会社スターフ