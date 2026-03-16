全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・浅草のラーメン店『新潟ラーメンなみ福浅草店』です。煮干しスープとチャーハンの無限ループへようこそ丼に湛えられたスープのあまりの美しさに、「チャーハンセット」への罪悪感は吹き飛んだ。丼の底まで透けて見える黄金色のスープは、沸かさないよう丁寧に炊いた一番ダシの賜物で、こんなにクリアなのに、飲めばノスタルジック