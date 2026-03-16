３月15日、私はプレミアリーグ第30節のクリスタル・パレス対リーズのゲームを取材するため、セルハースト・パークを訪れた。今回の試合では日本代表MF対決に期待していたが、パレスの鎌田大地とリーズの田中碧は、残念ながらともにベンチスタートとなった。パレスの主力である鎌田は連戦を考慮してのことだろうが、田中は昨年12月15日のブレンドフォード戦以来、プレミアでの先発がない。昨シーズン、リーズの１部昇格に大き