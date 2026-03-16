フリーマーケットアプリで身分を隠して中古車を売買したとして、暴力団員の男らが逮捕された事件で、警察が北海道旭川市の暴力団事務所に家宅捜索に入りました。警察が家宅捜索に入ったのは、旭川市にある「六代目山口組二代目旭導会」の事務所です。詐欺などの疑いで逮捕された、旭導会構成員の高橋洋輝容疑者と知人の小林直人容疑者は、身分を隠してフリーマーケットアプリに登録し、２０２５年、北海道