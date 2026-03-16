北海道小樽市で２０２４年、小学校低学年の男の子がごみ収集車にはねられ死亡した事故で、ごみ収集車を運転していた５９歳の男が３月１６日に起訴されました。過失運転致死の罪で起訴されたのは、友田誉士生被告５９歳です。起訴状などによりますと、友田被告は２０２４年７月、小樽市内でごみ収集車を運転していた際、横断歩道を渡っていた当時小学２年生の浜尚志さんを巻き込み、死亡させたとされています。浜さんは事故当時、夏