毎日何気なく使っている言葉の「響き」を頼りに、頭の体操を楽しんでみませんか？今回は、教育の現場で見かける肩書きや健康に役立つ身近な成分の名前などを用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、これまでの経験をたどりながら導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□いきょうし□□きん□□いヒント：生徒の自宅を訪問して勉強を