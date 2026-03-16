世界的な大躍進を遂げ、イタリア国内でも話題沸騰となっている“アッズーリ”(C)Getty Images世界の4強にまでのし上がり、突如として現れた“野球界のアッズーリ（イタリア代表の愛称）”。目下開催中のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で一大旋風を巻き起こしている野球のイタリア代表は、サッカー大国である母国内でも小さくないトピックとなっている。【動画】強いぞイタリア！ベンチではエスプレッソが用意され…