地震や豪雨で被害を受けた子どもたちの学習を支援しようと、5つの県立高校に大型ディスプレイなどを寄付したJAのと（能登農業協同組合）に対し、１６日、県から感謝状が贈られました。学習資材の寄付は全国共済農業協同組合連合会（JA共済連）が10年前から実施している地域貢献活動の一環として行われました。JAのとでは地震や豪雨で被災し、今なお仮設校舎などで授業を行っている管内5つの県立高校に対し、キャスター付きのテーブ