HYBEの傘下レーベル・JCONICが手掛ける新世代J-POPボーイズグループ・aoen（読み：アオエン）が16日、都内で2ndシングル「秒で落ちた」発売記念イベントを開催した。【写真】かっこよすぎ…！白熱のパフォーマンスをするaoenタイトル曲にちなみ、メンバーに“秒で落ちた”エピソードを問われると、颯太は「僕が体調を崩し、宿舎で電気も消さず、服もそのままで寝ていたら、琉楓くんが入ってきてくれて、電気を消して、布団を「