日本プロ野球選手会の公式Xが16日更新され、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の結果を受けて侍ジャパンの選手・スタッフに対する誹謗中傷を多数確認しているとして警告を出した。【写真】「法的対応を含めて厳正な措置を講じます誹謗中傷を巡り警告したプロ野球選手会の投稿投稿では「WBCの結果を受け、侍ジャパンの選手や監督・コーチ等に対する誹謗中傷を多数確認しています」と公表。「これまでも日本プロ野球選