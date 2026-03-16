ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は３月１６日、イングランド遠征中の２０２５年度高校日本代表の第１戦、Ｕ１９ハーレクインズ戦に臨む試合登録メンバー２６人を発表しました。 チームを率いる桑原立高校日本代表監督が、「強さと速さだけでなく、激しさを兼ね備えた選手、何よりもプレーから勇気を感じる選手を選出させていただいた」と話した今回の高校ジャパン。 注目の