鹿島のMF柴崎岳が16日、非公開練習後に取材に応じた。途中出場した前節の川崎F戦はクロスからFWレオ・セアラ決勝点を演出。今季出場した4試合全てで決勝ゴールに絡み、出場機会を失っていた昨季終盤から存在感を高めている。元日本代表の33歳は「自分のプレーを出すことに集中している。何かを変えたかというよりは、自分の感覚が戻ってきた感じですかね」と復調の要因を明かした。23年夏にスペインから鹿島に復帰してから、