ミッツ・マングローブが、16日放送のTOKYO MX『5時に夢中！』（月〜金後5：00）に出演。現在療養中のマツコ・デラックスの近況を明かした。【動画】シリーズ化すんなよ！マツコ「神奈川県33市町村」全部言えるかチャレンジミッツは「この間、電話しましたよ。夜中の2時から朝の6時まで、今井美樹を2人で聴きながら」と笑顔。大島由香里アナから「（マツコは）それくらいの体力はあるんですね？」と向けられたミッツは「体力