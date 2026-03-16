女優の市川由衣（40）が16日、大阪市内で行われた主演ショート映画「柊吾のこと」（監督犬童一利、製作ヤマト住建）の舞台あいさつ＆トークショーに登場した。司会者から「美しい」と絶賛されたが、劇中では不登校の息子や多忙な夫とのすれ違いに悩みながらも、スーパーで働き家族を懸命に支える主婦・秋帆を熱演。疲れ切った表情を見事に表現していたことを指摘され、「（主人公の）生活が顔に出て良かったです」と笑った。