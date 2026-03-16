東京五輪・パラリンピックの大会運営事業を巡る談合事件で、独禁法違反（不当な取引制限）の罪に問われたイベント制作会社フジクリエイティブコーポレーション（FCC、東京）の元専務取締役藤野昌彦被告（66）の公判が16日、東京地裁であり、検察側は懲役1年8月、法人としての同社に罰金2億5千万円を求刑した。弁護側は無罪を主張し結審した。判決は7月15日。検察側は論告で、世界の関心を集める大会で受注調整をし、競争が著し