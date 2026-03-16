配布された盗撮カメラの探知機＝16日午後、水戸市役所全国的に教員による盗撮事件が相次ぐ中、水戸市は16日、市立小中学校と義務教育学校全48校に盗撮カメラの探知機を配布し、市役所で校長や教頭を対象とした説明会を実施した。教室や更衣室など着替えをする場所を中心に点検を徹底すると確認した。探知機は各校に1台配布。片手で持つことができる四角い形で、重さは約100グラム。目視で発見するのが難しい小型カメラが発する