鹿島は16日、6連勝を目指すアウェー町田戦（18日、MUFG国立）に向けて鹿嶋市内のクラブハウスで非公開練習を行った。勝ち点16で東地区首位に立つ鹿島と、同12で2位の町田との直接対決。取材に応じた鬼木達監督は「本当に力があり、安定している。お互いが隙を見せないような戦いになる。その中でどれだけ自分たちがチャレンジしてアグレッシブにいけるか」と警戒を強めた。今回は国立開催だが、24年以降のアウェー町田戦は4