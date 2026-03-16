16日午後、横浜市で、作業中の重機が何らかの原因でスリップし川に転落しました。重機を運転していた60歳の男性が心肺停止の状態です。警察によりますと、16日午後1時ごろ、神奈川県横浜市緑区で「重機が川に落ちてひっくり返っている。煙が出ている」などと110番通報がありました。現場は、横浜市を流れる恩田川で、川沿いにある土砂置き場の近くで作業していた重機がバックで走行していたところ、フェンスを突き破って川に転落し