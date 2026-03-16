ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」で、夫婦漫才師の宮川大助・花子の“イマ”に独占密着した。「NO MAKE」場面カット(C)AbemaTV,Inc.○「もう頭真っ白ですよ、二人とも」1976年に結婚し、夫婦漫才の第一人者として人気を博してきた宮川大助・花子。2026年4月で結婚50年を迎える2人だが、現在、花子は「多発性骨髄腫」という血液のがんと闘っている。2018年にマラソンイベントに参加した花子が体調不良