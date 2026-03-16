電気のブレーカーを落とすことで、電気の供給が一時的に止まることになります。冷蔵庫、テレビなどの家電製品は電源をオフにしても、コンセントにつながっているだけで「待機電力」が生じています。 この待機電力をカットすることで、電気料金を節約できます。本記事では、電気料金の節約について、手軽な方法や注意点などについて確認していきます。 電気料金を節約できる手軽な方法 ブレーカ