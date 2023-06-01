で作品賞を含む最多6部門受賞を果たした映画『ワン・バトル・アフター・アナザー』が、全国50の劇場で3月27日（金）より受賞記念の凱旋上映を行うことが発表された。 ゴールデン・グローブ賞をはじめ主要な前哨戦を席巻してきた『ワン・バトル・アフター・アナザー』が、その勢いのまま第98回アカデミー賞でも存在感を見せつけた。日本時間2026年3月16日に開催された授賞式で、作品賞