1995年4月、オウム真理教の教団施設から多くの子どもが保護された。子どもたちはどんな環境に置かれていたのか。NHK「クローズアップ現代」取材班の著書『オウム真理教の子どもたち 知られざる30年』（集英社インターナショナル）より、救出に関わった警察と児童相談所の関係者たちの証言を紹介しよう――。写真＝共同通信社「第10サティアン」から保護された子供たちを返すよう要求するオウム真理教の信者たち＝1995年4月14日午前