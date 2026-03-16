農心ジャパンは4月20日、「辛ラーメン」シリーズの新製品「辛ラーメン焼きそば 炒めキムチ カップ」(希望小売価格300円)を一部コンビニエンスストアで発売する。「辛ラーメン焼きそば 炒めキムチ カップ」(希望小売価格300円)○SWICYな味わいの新商品が登場韓国では、キムチを漬物としてそのまま食べるだけでなく「炒めたり、煮込んだり、蒸したり」と加熱しコクや旨み、甘みを引き出し調味料のような使い方をする。同商品は、そん