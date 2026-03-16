ロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」のギタリスト・ＳＵＧＩＺＯ（５６）が１６日、自身のインスタグラムを更新。ドラマーの真矢さん（享年５６）死去後、初ライブとなった１２日の東京・有明アリーナ公演について「真矢は間違いなくずっと一緒にいたよね」と振り返るとともに、苦しい胸の内も吐露した。同公演は１万２０００人を動員。大腸がんと脳腫瘍を患いながら闘病を続け、ステージ復帰を目指していた真矢さんを感じさせる