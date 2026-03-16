一日の最適な食事量は何か。生活習慣病の専門医・青木厚さんは「1日3食の習慣は、肝臓を『不眠不休の滅私奉公』でひたすら働かせ続け疲弊させる。空腹を感じていないのに食べていると、かえって体にダメージを与えることにもなりかねない」という――。※本稿は、青木厚『「空腹」は最高の健康習慣』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／JianGang Wang※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／JianGang