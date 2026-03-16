出入り禁止、いわゆる「出禁」は、店や施設がトラブル防止のために取る対応のひとつです。大きな迷惑行為だけでなく、ルール違反や周囲への配慮に欠けた行動が積み重なることで対象になることもあります。本記事では、出禁になりやすい人の特徴、そしてトラブルを避けるために意識したいポイントをわかりやすく解説します。出禁になる人の特徴出禁になる人の特徴店舗や施設で「出禁」とされるのは、単に店側の気分ではなく、ほかの