【モデルプレス＝2026/03/16】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演したきぃーちゃんこと“きぃぃりぷ”（鈴木綺麗）が3月15日に、自身のInstagramを更新。オフショルダー姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】「ラヴ上等」出演ギャル「天才的なビジュ」ファン釘付けのオフショル姿◆鈴木綺麗、オフショル姿で肩出しショット公開鈴木は「TGC×恋髪オーディション決勝戦ヘアモデルで ランウェイ