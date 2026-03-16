【モデルプレス＝2026/03/16】モテクリエイターとして活躍する“ゆうこす”こと菅本裕子が3月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。大量の作り置き離乳食を公開し、反響を呼んでいる。【写真】31歳クリエイター「手際良すぎる」1時間で作った大量離乳食◆ゆうこす、1時間で大量の離乳食作りゆうこすは「本日も1時間で」とコメントを添え、作り置き離乳食の写真を更新。彩りの良い数種類の離乳食が小分け容器に入ってずらりと