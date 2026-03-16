【モデルプレス＝2026/03/16】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が3月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。並んで眠る子供たちの姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】井戸田潤の33歳美人妻「目元がパパそっくり」長男＆次男が並んだ2ショット公開◆蜂谷晏海、並んで眠る長男＆次男ショット蜂谷は「日曜日 2人ともなぜいつもより早起きなのだ笑」とつづり、長男と次男が布団に並んで入っている