日本出身メンバーのみで活動しているガールズグループMADEIN（メイディン）が、新シングル活動を終えた。3月15日午後に放送された音楽番組『人気歌謡』のステージを最後に、新シングル『Girl Meets Boy』の活動を締めくくった。【写真】マシロ、みぞおち下まで大胆露出今回の活動でMADEINは、『Super Obvious』で幕を開け、これまでとは異なるコンセプトへの変身を試みた。パワフルなパフォーマンスと感情表現が際立つボーカルで、