【モデルプレス＝2026/03/16】元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が3月15日、自身のInstagramを更新。自作のイラストを公開し、反響を呼んでいる。【写真】42歳元なでしこ「世界に羽ばたけそう」話題の“プロ級”イラスト◆丸山桂里奈、プロ級のイラスト披露丸山は「趣味っ」「少しづつ再開、時間ない中でもやらなくてわ。大好きな絵を描いてるときが一番自分らしい気がする」（※原文ママ）とつづり、自身が描いたイラ