少女時代のソヒョンが“バイオリニスト”としてクラシックの舞台に立った。バイオリンで名曲『チャールダーシュ』を演奏し、新たな一面を見せた。【写真】クラシック舞台でバイオリンを披露したソヒョンソヒョンは3月16日、自身のSNSを通じて、ソウル・松坡区のロッテコンサートホールで13日に開催された「ソル・フィルハーモニー管弦楽団 第8回定期演奏会」に特別協演者として出演した感想を明らかにした。公演では、強烈なリズム