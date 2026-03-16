株式会社サッポロライオンは、「サッポロ生ビール黒ラベル」を取り扱うサッポロライオンチェーン各店（一部店舗除く）で、2026年4月1日の「黒ラベルの日」を記念したイベントを実施する。期間は2026年３月16日（月）〜4月1日（水） まで。「黒ラベルの日」とは、サッポロ生ビール黒ラベル（当時「サッポロびん生」）を、1977年4月1日に発売したことを記念し、サッポロビール株式会社が2018年に日本記念日協会から正式に認定された