国名を中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「西天」の意味は？中国語で「西天」と表す国名はなんでしょう？ヒントは、中国古代に由来する呼び方です。いったい、中国語で「西天」と表す国とは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「インド」でした！「西天」は、インドを表す中国語です。中国古代の仏教徒によって名づけられた名前なんだ