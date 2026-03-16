銀座ステファニー化粧品株式会社は、韓国美容に関心がある女性を対象に、「韓国有名人に対するイメージと美肌への意識」に関する調査を２０２５年１２月２２日、２３日にインターネット調査で実施した。「直近５年間ではまった韓国ドラマ」について質問したところ「愛の不時着（２２．８％）」「梨泰院クラス（１９．４％）」「トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜（１２．５％）」がランクイン。上位に挙がった作品は配信プラッ