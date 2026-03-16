柔道女子７８キロ超級で元世界選手権金メダルの朝比奈沙羅（ＦＵＫＵＤＥＮ＆ＧＲＩＰ）が、３年ぶりとなる全日本選手権（４月１９日、横浜武道館）出場を決めた。予選を兼ねた東京都選手権（１５日）で３位となり「やはり、本戦に出たいというのが第一目標としてあったので。本当によかったという一言につきます」と、表情を緩ませた。昨年のこの大会で、約１年半ぶりに戦線復帰。前回は２回戦で敗退し、本戦出場を逃した。「